Litoral potiguar tem 12 pontos impróprios para o banho

O novo Boletim da Balneabilidade das praias do Rio Grande do Norte, publicado na sexta-feira (28), aponta que 12 trechos do litoral potiguar estão impróprios para banho.

Os pontos identificados como impróprios são:

Baía Formosa (Porto – Praça da Conceição);

Sibaúma (Restaurante Sabores do Mar), em Tibau do Sul;

Foz do Rio Pirangi, em Nísia Floresta;

Pirangi do Sul, em Nísia Floresta;

Pirambúzios, em Nísia Floresta;

Rio Pirangi-Pium (Balneário Pium), em Parnamirim;

Rio Pirangi (Ponte Nova), em Parnamirim;

Areia Preta (Escadaria de Mãe Luiza),

Praia da Redinha (Rio Potengi) em Natal;

Touros (Av. Bom Jesus), em Touros;

Maracajaú (Mercado Público), em Maxaguaguape;

Maxaranguape (Barra – Rua 15 de Novembro).

No verão, o Programa de Balneabilidade amplia o número de áreas analisadas, chegando a 51 trechos, com a intenção de dar mais segurança aos banhistas e turistas que visitam o estado. Ao longo do ano, são 33 pontos de coleta.

A base dos dados analisa a quantidade de coliformes termotolerantes encontrados nas águas. Os boletins são divulgados semanalmente pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).