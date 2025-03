Litoral do RN tem sete trechos impróprios para o banho

Litoral do RN tem sete trechos impróprios para o banho; veja locais

Natal, Parnamirim e Nísia Floresta têm pontos considerados impróprios, de acordo com Boletim da Balneabilidade divulgado pelo Idema.

Por g1 RN

08/03/2025 12h50 Atualizado há 3 horas

Praia de Areia Preta, em Natal — Foto: Igor Jácome/g1

Praia de Areia Preta, em Natal — Foto: Igor Jácome/g1

O Boletim da Balneabilidade das praias do Rio Grande do Norte desta sexta-feira (7) destaca que sete trechos do litoral potiguar estão impróprios para banho.

Os pontos identificados como impróprios são:

Nísia Floresta / Pirambúzios (Corais de Búzios)

Nísia Floresta / Pirangi do Sul (Igreja)

Nísia Floresta / Foz do Rio Pirangi

Parnamirim / Rio Pirangi (Ponte Nova)

Parnamirim / Rio Pirangi-Pium (Balneário Pium)

Natal / Areia Preta (Escadaria de Mãe Luiza)

Natal / Redinha (Rio Potengi)

Ao longo do ano, são 33 pontos de coleta. A base dos dados analisa a quantidade de coliformes termotolerantes encontrados nas águas.

Os boletins são divulgados semanalmente pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).