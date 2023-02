Lira: nosso maior desafio é contribuir para a pacificação nacional

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na sessão de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional que o maior desafio desta legislatura é contribuir para a pacificação nacional. Lira lembrou os ataques às instituições no dia 8 de janeiro e afirmou que as agressões covardes à democracia não vão se repetir. Ele reforçou o papel do diálogo com a sociedade.

“As agressões covardes à democracia explicitaram o fato de que o Poder Legislativo não se confunde com o prédio onde ele funciona. O Parlamento são os senhores e as senhoras reunidos, escolhidos pela vontade do povo brasileiro consagrada nas urnas, povo a quem devemos honrar e servir com o melhor do nosso empenho e dedicação”, afirmou o presidente em seu discurso.

Lira lembrou o papel do Legislativo no enfrentamento da pandemia e afirmou que os parlamentares deram respostas a altura para evitar o agravamento da miséria no País. Também destacou a aprovação da PEC da Transição, no final do ano passado, para garantir a manutenção do valor pago às famílias beneficiárias de programas de assistência social.

Arthur Lira defendeu ainda a reforma tributária e a aprovação de um novo paradigma fiscal. “Não tenho dúvidas de que a simplificação do nosso sistema tributário terá efeitos positivos na arrecadação e na justiça social. O Brasil há muito clama por uma solução definitiva para esse desafio”, destacou.

Fonte: Agência Câmara de Notícias