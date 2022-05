Liga Mossoroense solicita equiparação do repasse plus

Nesta sexta-feira, 6, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) divulgou um vídeo explicando os motivos que levam, com frequência, às suspensões dos atendimentos realizados na unidade. Além disso, a instituição solicitou a equiparação da tabela plus entre Mossoró e Natal.

O plus é um valor que complementa as verbas repassadas pela tabela SUS, pois estes valores já estão defasados há décadas. A instituição informa que, para Natal, o repasse chega a ser praticamente o dobro do que ocorre para a unidade em Mossoró, prejudicando o orçamento destinado para o tratamento oncológico de centenas de pacientes.

“Por que, eventualmente, o serviço oncológico SUS de Mossoró precisa ser paralisado? Isso acontece porque nós recebemos apenas uma parte inferior do plus do Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Mossoró não nos repassa nada”, aponta a Liga Mossoroense que, frequentemente, anuncia a suspensão temporária dos serviços devido ao não pagamento dos valores devidos por Estado e Município.

A Liga Mossoroense cobra mais agilidade no repasse e explica a sociedade o motivo de eventualmente precisar paralisar parte dos seus serviços. “Além disso, prestadores de serviços da capital do Estado recebem bem acima do que a Liga Mossoroense recebe, tanto do Estado quanto da Prefeitura de Natal. Por este motivo, pacientes acabam tendo seu tratamento prejudicado. Por este motivo, nosso serviço eventualmente precisa ser paralisado ou não é prestado com maior agilidade. Queremos a equiparação do plus Natal e Mossoró”, solicita a instituição.