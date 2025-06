Liga Mossoroense celebra 25 anos com reconhecimento da Câmara de Mossoró

Há mais de duas décadas servindo a população de Mossoró e região, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer foi homenageada, na manhã desta quinta-feira (12), em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Mossoró (CMM). A solenidade, proposta pelo vereador João Marcelo (PSD), marcou os 25 anos de fundação da instituição, reconhecida pelo trabalho no tratamento e combate ao câncer no Oeste potiguar.

Fundada em 22 de maio de 2000, a Liga Mossoroense tem sido referência no tratamento oncológico na região. Atualmente, a instituição conta com duas unidades de atendimento: o Hospital da Solidariedade (unidade Seu Neuzo) e a Casa de Saúde Santa Luzia, onde são realizados atendimentos especializados, exames e tratamentos com equipe multiprofissional.

Durante a solenidade, o diretor administrativo da Liga, Robson Amorim, destacou os desafios e conquistas da instituição. “Para nós é uma honra estarmos aqui. Quero agradecer a esta Casa pela honraria. São duas décadas e meia atuando em favor da vida”, disse.

“Não tem sido fácil durante esses 25 anos, mas a coragem, o apoio e a luta em conjunto têm contribuído para que a Liga pudesse continuar salvando vidas. Com a Liga, temos profissionais especializados, formados em grandes centros, atuando diariamente na luta contra o câncer”, ressaltou Robson Amorim.

“A Liga Mossoroense é um verdadeiro patrimônio da nossa cidade. Seu trabalho salva vidas, leva esperança e acolhimento a milhares de famílias. Parabenizo a Liga pelo zelo e cuidado com o nosso povo”, destacou o presidente da Câmara, vereador Genilson Alves (União Brasil).

O vereador João Marcelo, autor da homenagem, reafirmou a importância da Liga para Mossoró e região. “A Liga representa não apenas o cuidado com a saúde, mas o compromisso com a dignidade das pessoas. É uma instituição que transforma vidas todos os dias e merece todo nosso reconhecimento”, frisou.

Durante o evento, foram entregues honrarias e comendas a profissionais, servidores e cidadãos que se destacam no combate ao câncer, em um gesto de valorização e reconhecimento àqueles que atuam diretamente na promoção da saúde e no bem-estar da população.

A homenagem aos 25 anos da Liga Mossoroense reforça o compromisso da Câmara Municipal de Mossoró com a saúde pública e reconhece o trabalho de uma instituição que, com dedicação e humanismo, tem feito a diferença na vida de milhares de potiguares.

Confira a lista dos homenageados e as respectivas comendas concedidas:

Medalha “Dona Chiquita”

Francisca Elza do Nascimento Barbosa (Vereador Alex do Frango)

Maria Rita Oliveira Bezerra (Vereador João Marcelo)

Francisco José Cure de Medeiros (Vereador Kayo Freire)

Isa Júlia de Souza Lucena (Vereador Ozaniel Mesquita)

Raimunda Bezerra Lopes (Vereador Petras)

Marilya Serafim Cavalcante (Vereador Ricardo de Dodoca)

Marcus Vinícius de Freitas (Vereador Vladimir)

Emiliano da Costa Pereira (Vereador Wiginis do Gás)

Medalha do Mérito na Saúde “Dr. Duarte Filho”

Jeovane Santos Rocha (Vereador Cabo Deyvison)

Jensen Augusto Lopes do Rêgo Fernandes (Vereador Jailson Nogueira)

Maria Kaliana Moura Aquino (Vereador Jonh Kennedy)

Kerginaldo Jácome da Costa Filho (Vereador Mazinho do Saci)

Robson Amorim (Vereadora Pluvia)

Neuzo Leite de Sousa (Vereador Vavá)

Título de Cidadão Mossoroense e Medalha “Dr. Duarte Filho”

José Wilson Linhares Júnior (Vereador Dr. Cubano)

Medalha de Reconhecimento da Câmara Municipal de Mossoró

Hemaúse Emanuele da Silva (Vereador Genilson Alves)

Ana Luzia Gurgel Dantas (Vereadora Marleide Cunha)

Daniel Henrique de Andrade Vale (Vereador Raério Cabeção)

Ana Clebea Nogueira Pinto de Medeiros (Vereador Tony Cabelos)

Título de Cidadão Mossoroense

Gustavo Henrique Dantas da Cunha (Vereador Lucas das Malhas)

Medalha de Mérito em Comunicação “Jeremias da Rocha Nogueira”

Sérgio dos Santos Chaves (Vereador Thiago Marques)