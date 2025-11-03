Liga de Mossoró inaugura núcleo em Assu e inicia obras em Pau dos Ferros

A Liga de Mossoró – Estudos e Combate ao Câncer inaugurou na sexta-feira (31), o Núcleo de Diagnósticos e Atendimento na cidade do Assú.

Localizado na rua Afonso Ligório Soares de Macedo, o local está preparado para atender aos pacientes da cidade e de toda a região do Vale do Assú, evitando assim a viagem para Mossoró e/ou outros centros.

A inauguração contou com a presença de toda a diretoria da Liga de Mossoró, bem como representantes da Rede Feminina, que deu posse à diretoria da Rede Feminina do Assú, e da AAPCCMR.

O evento contou ainda com a participação dos prefeitos Lula Soares (Assú), Pinheiro Neto (Angicos) e Canindé da Farmácia (São Rafael), do ex-prefeito Ivan Júnior, dos secretários de Saúde de Assú, Angicos, Pendências, São Rafael, além de outras autoridades da região. O fone de contato do Núcleo é o (84) 31911077.

Obras em Pau dos Ferros

Nesta próxima sexta-feira (07), a partir das 11h, na Câmara Municipal de Pau dos Ferros, a Liga de Mossoró recebe convidados para a solenidade que marca o início das obras de construção do Centro de Diagnósticos do Alto Oeste/Pau dos Ferros.

O evento terá a presença da diretoria da Liga, capitaneada pelo dr. Cure de Medeiros (Chanceler), bem como o deputado federal Sargento

Gonçalves (PL), cujas emendas são destinadas à construção, e prefeitos e secretários de Saúde de cidades da região.

Após o evento na Câmara, os presentes visitam o canteiro de obras e o início dos trabalhos.

Blog Saulo Vale