Liga de Mossoró faz mutirão de consultas no Setembro Dourado

A Liga de Mossoró – Estudos e Combate ao Câncer vive o Setembro Dourado, mês de prevenção e cuidados com o câncer infanto-juvenil.

A campanha foi aberta no último dia 09, com várias ações com nossas crianças e adolescentes.

Na próxima terça-feira (23), haverá um mutirão de consultas a partir das 13h, no Hospital da Liga, antiga Casa de Saúde Santa Luzia.

Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, que apresentem sintomas como: dor óssea persistente, palidez, manchas roxas na pele, inchaços e caroços no corpo, perda de peso inexplicável e fadiga constante são o público alvo e devem se dirigir a Liga para consulta e triagem, sem

necessidade de agendamento de consulta.