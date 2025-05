Liga de Mossoró comemora 25 anos e terá Sessão Solene

Maio é um mês especial para a Liga de Mossoró – Estudos e Combate ao Câncer.

No próximo dia 22, a Liga comemora 25 anos de atividades com um único objetivo: oferecer um serviço de qualidade no tratamento de pacientes oncológicos de Mossoró e Região.

Atualmente, a instituição atende mais de 170 mil pessoas por ano (dados de 2024), em 85 cidades das regiões Central, Oeste e Alto Oeste.

Entre as ações desenvolvidas destacam-se a construção do novo

hospital da Liga de Mossoró, com recursos provenientes do mandato do senador Styvenson Valentim (PSDB); os Centros de Diagnósticos, que serão construídos em Lajes e Pau dos Ferros, com recursos de emenda do deputado Sargento Gonçalves (PL); e o fato de a Liga de Mossoró passar a ser o hospital de referência no RN no tratamento de Doenças Raras, entre tantas outras conquistas.

Para comemorar a data, já está no ar uma nova campanha de TV, redes sociais e outdoors estrelada pelo ator mossoroense Igor Fortunato, hoje na Rede Globo.

A Liga de Mossoró continuará sendo porto seguro para todos que precisam de um tratamento humanizado e competente, fruto de um trabalho relevante realizado com nossos colaboradores que,

diariamente, dão o melhor de si e que merecem todo o nosso respeito e gratidão.

Sessão Solene

No dia 12 de junho, a Câmara Municipal realizará uma Sessão Solene em homenagem aos 25 anos da Liga de Mossoró, uma proposição do vereador João Marcelo (PSD).

O evento irá homenagear pessoas importantes para a história e o desenvolvimento da instituição, com inicio às 9h.

Blog Saulo Vale