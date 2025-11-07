Líderes devem decidir se século 21 será lembrado como o das catástrofes climáticas ou o da reconstrução inteligente, diz Lula

Líderes devem decidir se século 21 será lembrado como o das catástrofes climáticas ou o da reconstrução inteligente, diz Lula

Em Belém (PA), presidente discursou em sessão temática da COP30 sobre transição energética. Petista também criticou guerras, como a da Ucrânia, e disse que gastar mais com armas é ‘pavimentar caminho para apocalipse climático’.

Por Marcela Cunha, g1 — Brasília

07/11/2025 11h32 Atualizado há uma hora

Líderes devem decidir se século 21 será lembrado como o das catástrofes climáticas ou o da reconstrução inteligente, diz Lula

Líderes devem decidir se século 21 será lembrado como o das catástrofes climáticas ou o da reconstrução inteligente, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (7) que as atuais lideranças políticas do mundo precisam decidir se o século 21 será marcado pelas catástrofes climáticas ou pela reconstrução inteligente em termos de sustentabilidade.

O petista deu a declaração em Belém (PA), em uma sessão temática da COP30 sobre transição energética.

“”Nesta COP, os negociadores devem buscar entendimento e nós, os líderes, devemos decidir se o século 21 será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente”, afirmou.

No mesmo discurso, Lula criticou guerras em diferentes regiões do planeta, citando o conflito entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. Ele disse que gastar mais com armas do que com questões climáticas é “pavimentar caminho para o apocalipse climático”.

“O conflito na Ucrânia reverteu anos de esforços para a redução de emissão de gás de efeito estufa e elevou a reabertura de minas de carvão. Gastar com armas o dobro do que destinamos à ação climática é pavimentar o caminho para o apocalipse climático”, declarou.

Acabar com ‘dependência de combustíveis fósseis’

O petista, que tem defendido a pesquisa de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas pela Petrobras, também afirmou que o mundo precisa de um “mapa do caminho claro para acabar com essa dependência dos combustíveis fósseis”.