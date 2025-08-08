Liderado por Cadu Xavier, RN dá passo histórico com Política Industrial

A governadora Fátima Bezerra assinou nesta sexta-feira (8), na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), o projeto de lei que institui a Política Industrial do Estado. A proposta, fruto de um trabalho técnico minucioso conduzido pela Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ), sob a liderança do secretário Cadu Xavier, será encaminhada à Assembleia Legislativa, estabelecendo um marco estratégico para o desenvolvimento econômico potiguar.

O projeto está em sintonia com a Nova Indústria Brasil, política do governo federal que retoma a agenda da reindustrialização. No RN, ele se soma ao fortalecimento de programas como o Proedi, reformulado em 2019 e que já ampliou de 120 para mais de 300 empresas beneficiadas, gerando mais de 55 mil empregos diretos e indiretos.

Além do projeto de lei, a solenidade contou também com a assinatura do decreto que cria o programa “RN + Moradia”, voltado a subsidiar a compra da casa própria por famílias de baixa renda, fomentando simultaneamente a construção civil e a geração de empregos.

“O RN + Moradia é uma iniciativa inovadora, que alia política habitacional e desenvolvimento econômico. É o presente e o futuro do Rio Grande do Norte. Ao garantir subsídios para que famílias de baixa renda realizem o sonho da casa própria, também movimentamos o setor da construção civil, geramos empregos e estimulamos a economia”, destacou o secretário Carlos Eduardo Xavier.

A governadora Fátima Bezerra ressaltou que o programa reafirma o compromisso social do governo: “Estamos falando de dignidade, cidadania e futuro. Com o RN + Moradia, damos às famílias mais vulneráveis a oportunidade real de conquistar seu lar, ao mesmo tempo em que fortalecemos um setor econômico vital para o nosso estado”.

*Papel estratégico da Cadu*

Com um histórico de articulação junto ao setor produtivo e à FIERN, Carlos Eduardo Xavier coordenou o desenho da Política Industrial, garantindo que o texto fosse construído de forma técnica, sustentável e alinhada às necessidades reais da economia potiguar. O secretário destacou que a iniciativa “representa segurança jurídica e visão de longo prazo, permitindo que o RN se posicione de forma competitiva no cenário nacional e internacional, atraindo investimentos e fortalecendo cadeias produtivas”.

A Política Industrial prevê: Interiorização da indústria potiguar, Fortalecimento do encadeamento produtivo e do associativismo industrial, Fomento à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, além da inserção das indústrias potiguares em cadeias globais de alto valor agregado.

“É um estímulo à boas práticas de governança corporativa e sustentabilidade, melhoria do ambiente de negócios e a atração e desenvolvimento de data centers, aproveitando o potencial energético renovável do RN”, finalizou o secretário.