Líder de facção e acusado por morte de prefeito tem júri transferido para Natal

O júri popular de um homem, acusado de homicídio qualificado, que teve como vítima o ex-prefeito de São José de Campestre, foi transferido para a Comarca de Natal, diante da possibilidade de comprometimento na imparcialidade do conselho de sentença, conforme argumentou e pediu o Ministério Público .

De acordo com o pedido, há um “histórico criminal homicida” do requerente e o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes na região, sendo uma das lideranças locais da facção criminosa, o que pode influenciar os jurados, cuja realidade cotidiana recebe notícias de “atos violentos sem precedentes”, cada vez mais comuns na região. O desaforamento foi autorizado após decisão do Tribunal Pleno do TJRN.