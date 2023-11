Líder da oposição acusa Allyson de querer intimidar a imprensa com processos

O líder da oposição Tony Fernandes (SD) repercutiu a notícia de que o prefeito Allyson Bezerra (União) acionou a Justiça para tirar do ar matérias que tratam dos gastos do município com aluguel de veículos pela Prefeitura de Mossoró.

Allyson já conseguiu liminar para tirar a notícia do ar no Portal Boca da Noite e agora pediu para incluir o Blog do Barreto e outras quatro páginas como polo passivo.

“PREFEITO ALYSSON TENTA INTIMIDAR

IMPRENSA”

Tempos sombrios na política mossoroense. O prefeito utiliza as vias judiciais para calar blogs de notícia por colocarem em evidência dados de aluguéis de veículos no valor de 3,4 milhões de reais.

É estranho, pois estes (dados) estão no Portal da Transparência e a gestão não soube explicar com clareza o montante gasto.

Contudo, não há o que se falar em democracia sem uma imprensa livre. Prefeito, perseguir estes profissionais é flertar com o autoritarismo”, escreveu Tony no Twitter.

Ao compartilhar o print no Instagram, Tony acrescentou na legenda que a “perseguição continua”. “Estamos vivendo tempos sombrios em Mossoró. Primeiro, os servidores públicos de diversas categorias estão sendo perseguidos e execrados pelo prefeito com o dinheiro da própria máquina pública”, acrescentou.

Para Tony, o prefeito entrou numa fase de tentar calar a imprensa. “Agora, parte da imprensa que evidencia a farra milionária com os gastos públicos da gestão está sendo perseguida e intimidada com o objetivo de ser calada”, frisou. “E repito: não há o que se falar em democracia sem uma imprensa livre. Flertar com o autoritarismo NÃO é o caminho que Mossoró merece”, complementou.

Blog Bruno Barreto