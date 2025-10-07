Lições da vida – Os passos que podem lhe fazer ser melhor. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Lições da vida – Os passos que podem lhe fazer ser melhor.

De alguma forma, todos buscamos ser a melhor versão que a vida deu. E nesta busca, muitas vezes nos deparamos com obstáculos, muros, vales e montanhas que insistem em nos deixar no chão ou nos transformam em pessoas frias e sem empatia.

É justamente neste momento que a alma clama por ajuda e busca uma mão amiga que lhe aponte o caminho de volta. Todavia, o silêncio do mundo e suas dores lhe fazem perder a esperança de um novo dia. Contudo, as Sagradas Letras, sussurradas pelo Espírito Santo, lhe aponta uma saída por meio de ações que são chamadas de passos. Vejamos os seguintes passos.

1. Primeiro passo – aprenda a ter amor pelos outros – mesmo que seja alguém que se declare ser seu inimigo. Diz o apóstolo Paulo: “O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. (1 Coríntios 13:4-7); confirmar o apóstolo João, “Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.” (1 João 4:8)

Então, saia mostrado o amor que transborda em seu coração por todas as pessoas e, no final, você vai descobrir que a pessoa mais feliz do mundo é: você!

2. Segundo passo – Confie no Eterno – Na jornada da vida, precisamos sempre de uma mão amiga, de um conselho e de uma orientação para seguirmos. É exatamente nos momentos de maiores provações que o Eterno usa nossas experiências para nos fazer crescer como pessoa humana e como ser espiritual em busca da evolução através da semelhança Dele. E é neste campo chamado de fé que o processo acontece, basta acreditar e confiar. Diz o salmista: “Não temeria mal algum, porque tu estás comigo.” (Salmos 23:4) acrescenta o profeta Naum ao determinar: “O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam”, (Naum 1:7).

3. Terceiro passo – receber e dar perdão – O orgulho é a falta de percepção e compreensão das coisas eternas. Quando não somos capazes de dar ou de receber o perdão, estamos fixados apenas nas coisas desta vida que são impostas pelo materialismo e pela falta de domínio próprio. E nesta ausência de controle sobre si mesmo, surgem os conflitos pessoais e espirituais que levam à solidão, à angústia, ao desespero e quase sempre à morte, física ou espiritual. Todavia, há perdão a receber e dar como dizem as Sagradas Letras, vejamos: o recebendo perdão – “Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.” (Isaías 1:18); dando perdão – “Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito”. (Colossenses 3:13-14).

4. Quarto passo – seja feliz, mesmo diante das circunstâncias difíceis – O dom da vida é especial, e esta foi dada, para ser vivida e desfrutada e não suportada. O Eterno deseja que todos os seus filhos sejam felizes. Todavia, as escolhas erradas e caminhos tortuosos trazem consigo as dores da vida. E diante, destas escolhas o homem passa a não desejar viver mais. Porém, os alicerces da verdadeira felicidade estão na razão de conhecer, saber e conviver com o Eterno, como relata o Santo Livro, ao declarar: “E vós tirareis águas com alegria das fontes da salvação.” (Isaías 12:3); “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. (Jeremias 29:11).

5. Quinto passo – Ampare os necessitados com amor – a convivência social é fundamental para a evolução como pessoa humana e como ser espiritual. Por isso, a convivência em comunidade torna-se maior e melhor quando compreendemos que no mundo não estamos sozinhos e precisamos dos outros na caminhada da vida. As Sagradas Letras incentivam ao auxílio dos outros ao dizer: “Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo”. (Gálatas 6:2); O próprio mestre mostrou como devemos proceder diante do próximo ao ensinar: “Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O Rei responderá: Digo a verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram”. (Mateus 25:35-40).

Portanto, aprender a ser uma pessoa melhor cada dia vai além de praticar boas ações, pois envolve tanto o mundo físico como o mundo espiritual como reflexo de uma vida com objetivo eterno. Os passos sugeridos são caminhos simples de alta análise e de compreensão do dom da vida. Visto que eles apresentam como ser a melhor versão de si mesmo.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo