LIÇÕES DA VIDA – “o grande homem” – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

REFLITA

LIÇÕES DA VIDA – “o grande homem”

Mantém o seu modo de pensar independentemente da opinião pública.

É tranquilo, calmo, paciente, não grita e nem se desespera.

Pensa com clareza, fala com inteligência, vive com simplicidade.

Não é do passado e nem do futuro, mas vive o presente.

Sempre tem tempo.

Não despreza nenhum ser humano.

Causa a impressão dos vastos silêncios da natureza: o CÉU.

Não é vaidoso.

Como não anda à cata de aplausos, jamais se ofende.

Possui sempre mais do que julga merecer.

Está sempre disposto a aprender, mesmo das crianças.

Vive dentro do seu próprio isolamento espiritual, aonde não chega nem o louvor nem a censura.

Não obstante, seu isolamento não é frio: Ama – Sofre – Pensa – Compreende.

O que você possui, dinheiro, posição social, nada significam para ele.

Só lhe importa o que você é.

Despreza a opinião própria tão depressa verifica o seu erro.

Não respeita usos estabelecidos e venerados por espíritos tacanhos.

Respeita somente a Verdade.

Tem a mente de homem e coração de menino.

Conhece-se a si mesmo, tal qual é, e conhece a Deus.” (fonte: foto – Google).

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo