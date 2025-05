LIÇÕES DA VIDA – A escolha – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Quando alguma pessoa, por perversidade ou crueldade, semear maldade em sua vida. O melhor caminho é ficar em paz, pois a colheita será dela, e a lei da semeadura logo virá. Pois, o Eterno sabe e vê tudo.

O Eterno conhece o seu coração, ele sabe a sua dor, a sua angústia e as injustiças que tentam plantar em sua vida. Porém, o caminho aplanado é o caminho dos justos, e o seu coração recebe, direto do Eterno, sabedoria para compreender que não se deve devolver com a mesma moeda.

Quando sentir que a injustiça bateu em sua porta e foi lançada por pura maldade, não desça ao mesmo nível daquele que age com crueldade e perversidade, seja luz num mundo de caos e trevas.

A lei da semeadura é verdadeira, pois quem planta espinhos colhe espinhos e não flores. Todavia, aqueles que escolhem plantar com a fé, colhem milagres. Então, em meio à tempestade, feche os olhos e clame silenciosamente ao Eterno, lhe dizendo: Senhor, eu não sou capaz de resolver sozinho, porém, entrego em suas mãos e confio no seu tempo.

O Eterno sabe o momento certo para chegar, e sempre Ele trabalha no silêncio, estruturando a grande vitória que você ainda não foi capaz de perceber. Então, não permita que sua alma se contamine com o mal, confie e caminhe firme, vendo o alvo que está na eternidade.

Lembre-se, os que te perseguem e te maltratam serão alcançados pela maldade que plantou. No entanto, o que esperam no Eterno, serão alcançados pela sua graça e misericórdia.

Que neste dia, o seu coração receba a paz e seja cheio da alegria espiritual que vem do próprio Eterno. Mesmo que as coisas não estejam certas neste momento, confie e entregue a sua jornada nas mãos de quem tem um plano de vida para você. E logo, você vai descobrir que debaixo de suas asas estarás seguro.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo