Licitação da duplicação da BR 304 está prevista para o ano que vem

Rio Grande do Norte por fazer a integração das quatro mesorregiões do Estado – Litoral, Agreste, Central e Oeste – foi escolhida como obra prioritária para inclusão no PAC pela governadora Fátima Bezerra. No total, a rodovia federal tem 390,9 quilômetros de extensão, sendo 290,1 no RN e 108,8 no Ceará. Além de servir para escoamento da produção de sal, frutas, petróleo, cerâmicas, ela é usada atualmente para transporte de imensos equipamentos de parques eólicos.

“Um sonho que será realizado. A infraestrutura viária é um vetor fundamental para promoção do desenvolvimento de nosso Estado, além do que, a duplicação trará segurança para quem por ela transita. Essa obra é essencial para a economia do Rio Grande do Norte”, ressalta a governadora Fátima Bezerra, lembrando que além da duplicação da BR-304, também estão no PAC a implantação da BR-104, de Macau até a divisa com a Paraíba; a federalização de um trecho estadual no Seridó (Currais Novos até Florânia) da BR-226.