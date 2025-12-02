Licitação concluída e sala pronta: Martins poderá entregar novo raio-x à população em janeiro

A saúde de Martins deve receber, já no início do próximo ano, um dos avanços mais aguardados pelos moradores: a instalação de um aparelho de raio-x totalmente novo. O processo licitatório foi concluído, a empresa vencedora está dentro do prazo de entrega e a sala destinada ao equipamento já está pronta, seguindo todas as adequações técnicas exigidas.

De acordo com a equipe técnica, o compromisso assumido pelo prefeito está sendo cumprido dentro dos ritos legais. A previsão inicial que ainda depende apenas da entrega dentro do prazo contratual é disponibilizar o serviço em janeiro, oferecendo um equipamento moderno para atender a população local.

“Foi feita a licitação, já existe uma empresa vencedora e estamos aguardando a entrega. A sala está pronta e a previsão é que, em janeiro, o raio-x esteja funcionando para a população”, explicou Saudade Azevedo, consultora da Saúde

Objetivo é garantir que Martins tenha exames dentro do próprio município

Com o novo equipamento, Martins deixará de depender de deslocamentos constantes para exames simples, fortalecendo o atendimento no hospital municipal e dando mais agilidade ao diagnóstico médico.

A equipe também adiantou que, no planejamento dos próximos anos, está prevista a aquisição de um aparelho de ultrassom, ampliando os serviços realizados no município e reduzindo ainda mais a necessidade de atendimento em outras cidades.