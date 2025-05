Libertadores: veja os potes e possíveis confrontos das oitavas

CNN Brasil

A Conmebol divulgou na noite desta quinta-feira (29) os potes para o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2025. O futuro das 16 equipes classificadas será definido no dia 2 de junho, às 12h (de Brasília) em Luque, no Paraguai.

Com o fim da sexta e decisiva rodada da fase de grupos, os potes ficaram como informou a entidade abaixo. Não há direcionamento no sorteio e qualquer time de um pote pode encarar qualquer equipe do outro. Os clubes com melhor campanha (pote 1) decidem em casa.

A quantidade de brasileiros promete a possibilidade de confrontos brasileiros na etapa eliminatória. No pote 1, há Palmeiras, São Paulo e Internacional. No pote dois, estão Botafogo, Flamengo e Fortaleza.

Pote 1

Estudiantes

River Plate

LDU

São Paulo

Racing

Internacional

Palmeiras

Vélez Sarsfield

Pote 2