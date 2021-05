Libertadores: Palmeiras encerra participação da 1ª fase com goleada

Por Lincoln Chaves – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo

Garantido nas oitavas de final e com a liderança do Grupo A assegurada, o Palmeiras encerrou a participação na primeira fase da Libertadores com goleada. Nesta quinta-feira (27), o Verdão atropelou o Universitario (Peru) por 6 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, chegando a 15 pontos, cravando a segunda melhor campanha entre as equipes classificadas para o mata-mata, um ponto atrás do Atlético-MG.

Os peruanos, com quatro pontos, ficaram com a última colocação da chave, sem a desejada vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana, destinada ao terceiro lugar. O “prêmio de consolação” ficou com o Independiente del Valle (Equador), que foi a cinco pontos ao empatar por 1 a 1 com o Defensa y Justicia (Argentina), no estádio Norberto Tito Tomaghello, em Florencio Varela, região metropolitana de Buenos Aires. Os argentinos, campeões da Recopa Sul-Americana, avançaram às oitavas da Libertadores com a segunda posição do Grupo A, com nove pontos.

O domínio do jogo foi alviverde do começo ao fim. Aos oito minutos, Willian até balançou as redes, mas foi indicada posição de impedimento do atacante. Aos 17 minutos, o meia Alberto Quintero, do Universitario, foi expulso após atingir Weverton com o pé, fora da área. O goleiro teve que seguir a partida com a cabeça enfaixada.

Com um a mais, a pressão anfitriã se intensificou, com Willian e o meia Gustavo Scarpa bastante acionados. Este último, aos 37 minutos, acertou a trave. A insistência foi premiada. Aos 41, Gabriel Menino (que atuou como lateral-direito) cruzou, a bola desviou na zaga e o lateral-esquerdo Matías Viña aproveitou para abrir o placar. Cinco minutos depois, Scarpa aparou de cabeça e o meia Zé Rafael, depois de girar para escapar da marcação, arrematou na área para ampliar.

O cenário não se alterou no segundo tempo. Aos cinco minutos, o atacante Wesley teve gol anulado por impedimento. Aos nove, o gol valeu: o zagueiro Gustavo Gómez ficou com a sobra de uma bola afastada após tentativa de Viña e fez o terceiro. O quarto saiu aos 14 minutos, com Willian, na sequência de jogada individual de Scarpa pela direita. Aos 31, Viña cruzou pela esquerda, Gabriel Menino escorou e o atacante Rony, que havia entrado em campo dois minutos antes, marcou o quinto. O próprio camisa 7 fechou o placar aos 44 minutos.

O Palmeiras vira a chave para estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (30), o Verdão enfrenta o atual bicampeão Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h (horário de Brasília). Na terça-feira (1º de junho), em sorteio na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), os alviverdes conhecerão o adversário das oitavas de final da Libertadores.