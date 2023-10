Libertadores feminina: Palmeiras fecha 1ª fase com aproveitamento 100%

Agência Brasil

O Palmeiras fechou a primeira fase da Copa Libertadores feminina com a liderança do Grupo A após derrotar o Atlético Nacional (Colômbia) por 4 a 3 na noite desta quarta-feira (11) no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, na Colômbia.

Com a vitória as Palestrinas encerraram a fase de grupos da competição continental com 100% de aproveitamento. Agora, nas quartas de final da competição, o Palmeiras medirá forças com o segundo colocado do Grupo B.

Apesar de ficar com a vitória final, o Palmeiras viu o Atlético Nacional abrir o placar logo no primeiro minuto do confronto com Sara Córdoba. Porém, comandada por Bia Zaneratto, que marcou duas vezes, a equipe paulista se impôs para vencer no final, contando também com gols de Flávia Mota e Lorena Benítez. Joselyn Espinales e Marcela Restrepo marcaram os outros dois gols das colombianas.