Libertadores: com Léo Ortiz, Flamengo realiza primeiro treino em Lima

O Flamengo realizou a primeira atividade em Lima nesta tarde desta quinta-feira (27). Em treino fechado à imprensa no CT da Federação Peruana de Futebol (FPF), o técnico Filipe Luís manteve as dúvidas sobre a formação para a final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado (29), no estádio Monumental.

A principal dúvida fica por conta de Léo Ortiz, que não entra em campo desde 29 de outubro em recuperação de lesão ligamentar no tornozelo direito. Nas imagens divulgadas pelos rubro-negros, o camisa 3 não aparece, mas o defensor foi a campo. Caso não seja titular, Danilo fará dupla de zaga com Léo Pereira.

A delegação rubro-negra embarcou com 30 jogadores para Lima, mas dois atletas não estarão à disposição: os atacantes Plata, suspenso, e Pedro, lesionado. Assim, Carrascal, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Bruno Henrique são os mais cotados para iniciarem a partida. Samuel Lino é outra opção.

O Flamengo realiza uma última atividade nesta sexta-feira (28), às 11h30 (de Brasília), no CT da FPF. Durante a tarde, o elenco vai ao Monumental fazer o trabalho de reconhecimento no estádio. Na sequência, o técnico Filipe Luís concederá entrevista coletiva.

Em busca da Glória Eterna

Buscando ser o primeiro brasileiro tetracampeão continental, Palmeiras e Flamengo farão a sétima final brasileira da história da Libertadores, reeditando a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor em Montevidéu, no Uruguai, em decisão marcada pelo erro de Andreas Pereira no gol do título.