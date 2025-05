Libertadores: Botafogo joga mal, mas arranca vitória sobre o Carabobo

Agência Brasil

O Botafogo não apresentou um bom futebol, mas conseguiu arrancar uma importante vitória de 2 a 1 sobre o Carabobo (Venezuela), na noite desta terça-feira (6) no estádio Misael Delgado, em Valência (Venezuela), e aumentou as possibilidades de garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Com a vitória fora de casa, o Alvinegro de General Severiano chegou aos seis pontos, ocupando a terceira posição do Grupo A da competição continental, atrás da líder Universidad de Chile (Chile), que tem sete pontos, e do vice-líder Estudiantes (Argentina), que tem seis pontos. A equipe chilena e o time argentino medem forças na próxima quarta-feira (7).

A equipe comandada pelo técnico português Renato Paiva mais uma vez teve uma atuação fraca, mas, mesmo assim, graças aos gols de Vitinho e Cuiabano, conseguiu superar o Carabobo, que descontou com Aponte.