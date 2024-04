Lewandowski diz que fugitivos de Mossoró buscavam o exterior e que eles tiveram ajuda de facções

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse nesta quinta-feira (4), após a recaptura dos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN), que eles buscavam escapara para o exterior. Lewandowski também disse que os fugitivos tiveram auxílio de comparsas de facções na fuga.

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, tinham fugido do presídio no dia 14 de fevereiro.

Nesta quinta, foram encontrados em Marabá (PA), 50 dias depois e a 1.600 km de distância.

“Obviamente, foram ajudados por criminosos externos e tiveram auxilio de seus comparsas e organizações criminosas”, afirmou Lewandowski.

“Os fugitivos estavam em um verdadeiro comboio do crime. Foram apreendidos 3 carros e diversas armas”, continuou o ministro.

De acordo com Lewandowski, desde o início das operações de recaptura, 14 pessoas foram presas por terem ajudado os fugitivos.

Os dois presos recapturados vão voltar para o presídio de Mossoró, que teve a segurança reforçada e a direção trocada.

Risco de ida para o exterior

Segundo Lewandowski, as autoridades haviam identificado risco de fuga de Rogério e Deibson para o exterior.

“Sabíamos que iriam para o exterior, não temos todas as informações”, contou o ministro.

Mudança de estratégia

Lewandowski também relatou que a recaptura ocorreu após as autoridades mudarem de estratégia sobre as buscas.

“Depois de algumas semanas de busca no local, nós mudamos de estratégia quando soubemos que não estavam mais nas proximidades da penitenciária de Mossoró. Tínhamos enviado para lá além das forças de segurança, cerca de 100 integrantes da força nacional”, explicou.

‘Vitória do Estado’

Lewandowski comemorou a prisão dos fugitivos e disse que a recaptura representa uma “vitória do Estado brasileiro”. Ele disse também que o crime organizado não ter sucesso.

“Vitória do Estado brasileiro, das forças de segurança do Brasil. E que demonstra que o crime organizado no nosso país não será bem-sucedido”, declarou Lewandowski.

Em seguida, ele citou a prisão, pela Polícia Federal, dos dois suspeitos de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. “Mostrando que a coordenação de forças [entre as polícias] dá sucesso”, completou Lewandowski.

Forças de segurança darão combate sem tréguas ao crime organizado e certamente serão vitoriosas.

A prisão

A operação envolveu o monitoramento de três veículos que, segundo as investigações, davam cobertura à fuga – ao todo, seis pessoas foram presas nos três carros. Um dos foragidos foi capturado pela PF, e outro, pela PRF.

Foram apreendidos:

3 carros: um Classic, um Polo e um Jeep

8 celulares

1 fuzil com 2 carregadores