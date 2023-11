Leve gripe para o Papa, sem problemas após a tomografia pulmonar

Vatican News

Compromissos cancelados pela manhã “devido a um leve estado gripal” e, no início da tarde, um check-up nos pulmões para verificar – como os resultados certificaram mais tarde -, que tudo estava bem. Assim foi o dia do Papa, cuja agenda de encontros programados para este sábado foi cancelada, conforme relatado inicialmente pelo diretor da Sala de Imprensa vaticana, Matteo Bruni, ao informar à mídia que as audiências de Francisco haviam sido “canceladas devido a um leve estado gripal”.

Um segundo comunicado, pouco depois das 14h30, (hora de Roma) informou que “nas primeiras horas da tarde” Francisco “foi submetido a uma tomografia computadorizada no Hospital Gemelli Isola, em Roma, para descartar o risco de complicações pulmonares”. O exame, concluiu a breve nota, “deu resultado negativo e o Papa retornou à Casa Santa Marta”.