Leste-Oeste é interditada para conclusão de obras

A partir desta sexta-feira, 27, até o dia 30 de maio, a Avenida Jerônimo Dix-Neuf Rosado, a Leste-Oeste, estará interditada para o tráfego de veículos. A interdição foi necessária para que seja concluída a obra de revitalização da avenida, anunciada pela governadora Fátima Bezerra no início de maio e iniciada logo em seguida.

“A Secretaria de Infraestrutura do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), informa à população de Mossoró que a avenida Leste-Oeste estará temporariamente interditada, a partir das primeiras horas desta sexta-feira, 27, até segunda-feira, 30, para serviços de recapeamento asfáltico. Pedimos a compreensão da população pelos transtornos temporários, mas a interdição é necessária para conclusão dos serviços, o que proporcionará melhor trafegabilidade e segurança aos cidadãos”, informou o Governo.

A obra integra o Programa de Restauração de Trechos Críticos de Rodovias Estaduais, do Governo do Estado. Estão sendo restaurados 2 quilômetros da via, que dá acesso a vários bairros de Mossoró, com recursos de R$ 2,2 milhões, destinados pelo Governo do Estado. A previsão é de as obras sejam concluídas até o dia 1 de junho, conforme garantiu Fátima Bezerra, ao anunciar a obra.

A Avenida Leste-Oeste é uma das três vias de acesso de vários pontos de Mossoró ao Grande Alto de São Manoel. É por esta avenida que os moradores de dezenas de bairros se deslocam diariamente ao centro comercial da cidade e, também por ela, estudantes têm acesso aos campus da Uern, Ufersa e IFRN.

A Leste-Oeste precisava ser revitalizada há anos e essa era uma grande reivindicação de políticos e da sociedade mossoroense. A extensão da avenida compreende duas pontes sobre o rio Mossoró, e se apresentava cheia de buracos e falhas, o que prejudicava o tráfego de veículos, que é intenso.