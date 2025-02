Leitura Anual do Executivo acontece nesta terça-feira (18)

A Câmara Municipal de Mossoró iniciará os trabalhos legislativos de 2025 nesta terça-feira (18). Seguindo o regimento interno da Casa, o momento contará com a tradicional Leitura da Mensagem do Executivo Municipal. A solenidade está marcada para às 9h, no Plenário Vereador João Niceras de Morais.

O evento, que contará com a presença de autoridades do município e do estado, será aberto ao público e transmitido ao vivo pela TV Câmara de Mossoró. A população poderá acompanhar a sessão através da galeria do lado direito do plenário. Já as autoridades serão acomodadas no espaço da galeria de fotos dos ex-presidentes do Legislativo (lado esquerdo do plenário).

O chefe do Poder Executivo Municipal, Allyson Bezerra, usará a tribuna da Câmara para realizar a leitura da mensagem anual. É aguardado que o gestor apresente à sociedade as ações realizadas, bem como os projetos futuros para a cidade. O ato marca oficialmente o início das atividades legislativas no Palácio Rodolfo Fernandes.

A solenidade será transmitida ao vivo pela internet, por meio do YouTube da TV Câmara de Mossoró. Nos canais de assinatura, será possível acompanhar os trabalhos pela TCM (Canal 22.2) e Telecab (Canal 2).