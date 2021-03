Leilão Virtual do Tribunal do Trabalho inclui até hospital

1º Leilão Virtual do TRT-RN terá imóveis em Natal e no interior e até hospitais

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) realiza, nesta quinta-feira (25), a partir das 10h, seu primeiro leilão virtual de 2021, com 50 lotes de bens penhorados pelas Varas do Trabalho de Natal e do interior do estado, para pagamento de dívidas trabalhistas.

Entre os bens que serão leiloados destacam-se casas e apartamentos, terrenos e prédios comerciais, sítios e fazendas, além de automóveis, equipamentos industriais, material de construção, sal moído, tanques berçários para criação de camarão e até dois hospitais.

Todos os bens leiloados pelo TRT-RN poderão ser adquiridos por lances de até metade do valor da avaliação, no segundo pregão, quando não há compradores no primeiro.

Os lances poderão ser apresentados, on line, pelo site www.lancecertoleiloes. com.br.

A sede da APAMI de Governador Dix-Sept Rosado, na região oeste, está avaliada em R$ 332 mil, já o prédio do antigo Hospital Milton Marinho, localizado numa área de 5 hectares no bairro Recreio, em Caicó, está avaliado em R$ 4 milhões e 500 mil reais.

Há, também, um terreno no loteamento Central Park, em Ponta Negra, medindo 231,00m2, avaliado em R$ 155 mil, outro no loteamento Paraíso dos Búzios, em Barra de Tabatinga, perto da torre de celular, avaliado em R$ 100 mil e um terceiro, no Condomínio Palm Springs, na praia de Muriú, avaliado em R$ 95 mil.

O leilão virtual do TRT-RN também terá um apartamento de 2 quatros com suíte e área de 100m2, em Lagoa Nova, avaliado em R$ 195 mil e outro de 61m2, no bairro Planalto, avaliado em R$ 130 mil.

Ainda no Planalto, será leiloado um outro imóvel medindo 2 mil m2 de área, próximo à linha férrea, com seis casas e seis apartamentos, avaliado em R$ 1 milhão e 200 mil.

Também serão leiloados uma casa próxima ao mar, na praia de Touros, com quatro pavimentos, piscina e mirante, avaliada em R$ 190 mil, um imóvel na zona rural de Jandaíra com 34 hectares e estrutura para produção de camarão, avaliado em R$ 1 milhão.

Entre os bens penhorados pelas Varas do Trabalho de Mossoró, será leiloado um prédio comercial, no bairro Bom Jardim, em Mossoró, com uma área total de 430 m2, avaliado em R$ 396 mil.

Das Varas do Seridó, serão leiloadas uma área de 2.280m2 no Distrito Industrial de Caicó, no bairro Walfredo Gurgel, com um galpão medindo 15 x 30m e um outro prédio inacabado com sete quartos e garagem, avaliado em R$ 320 mil e a propriedade rural Liberdade (Pitombeira), com uma casa antiga, cisterna, plantações de capim, na estrada entre Currais Novos e Cerro Corá, com 249,2 hectares, avaliada em R$ 80 mil.

O TRT-RN também vai leiloar um imóvel com 23 mil m2, na estrada que liga Santa Cruz a São Bento do Trairi, com um prédio escolar de 14 salas de aula, de informática, de vídeo, de leitura, sala da diretoria, refeitório, cozinha industrial, banheiros coletivos e pátio, duas quadras esportivas e campo de futebol, amplo estacionamento e mais dois galpões industriais, avaliado em R$ 2 milhões e 500 mil.

O leilão virtual do TRT-RN também terá seis tanques berçários de 60 mil litros, em fibra de vidro, utilizados na criação de camarões, avaliados em R$ 42 mil e mais 1.942 fardos de sal moído (30 x 1), no valor de R$ 12.623,00.

Confira aqui a íntegra do edital: https://www.trt21.jus.br/ sites/default/files/servicos/ leiloes/2021-03/Edital_0.pdf

SERVIÇO:

1º Leilão Virtual do TRT-RN/2021

Quinta-feira (25), às 10h

www.lancecertoleiloes.com.br