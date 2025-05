Leilão do Tribunal de Justiça do RN tem fazendas, casas, terrenos e outros bens; confira

Esses são alguns dos imóveis que serão leiloados na próxima quinta-feira (29), pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, para pagamento de dívidas judiciais. Os preços dos lotes oferecidos começam em cerca de R$ 11 mil e chegam a valores milionários.

O leilão também oferece salas comerciais na Cidade Alta, o prédio de um supermercado com 4 mil m² no Parque Industrial, em Parnamirim, um terreno com área de 5 mil m² em Neópolis e outros dois, em Nova Parnamirim e Ceará Mirim, além de dois prédios comerciais conjugados na avenida Tomaz Landim, no Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante.

Outros destaques do leilão são cinco fazendas, em Poço Branco, Parazinho, Pedra Grande, Taipu e São Bento do Norte.

Todos os lotes poderão ser pagos em até 30 parcelas. O leilão ocorrerá somente de forma on-line, às 9h horas. Não havendo propostas para os lotes, haverá nova rodada às 11h, com 50% do valor da avaliação do imóvel.

O leilão será presidido pelo juiz Kennedi de Oliveira Braga, da Central de Avaliação e Arrematação da Comarca de Natal e conduzido pelo Leiloeiro Oficial Marcus Nepomuceno.