Leia íntegra dos diálogos entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato

A defesa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva teve acesso a 50 páginas de diálogos entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. O acesso foi possível depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, levantar o sigilo do processo. As conversas mantidas por aplicativo de celular revelam desde combinações de atos a orientações do magistrado ao Ministério Público Federal para obter êxito em suas pretensões.

Leia a íntegra dos diálogos: