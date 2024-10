Lei Seca prende quatro pessoas durante fiscalização realizada em Mossoró

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte através do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual – CPRE e da Seção Lei Seca registrou, na tarde de sábado (19), quatro prisões pelo crime de embriaguez ao volante na cidade de Mossoró.

Os infratores de 37, 41, 44 e 54 anos apontaram valores superiores a 0.33mg/l nos testes de alcoolemia, configurando crime.

A blitz, montada no bairro Abolição II, culminou também na autuação administrativa de 11(onze) condutores por misturarem álcool e direção.