Lei Seca prende condutores por embriaguez durante fiscalização em Natal

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual(CPRE), prendeu três condutores por embriaguez ao volante e notificaram sete durante a Operação Lei Seca no último fim de semana em Natal. Na tarde desta segunda-feira (25), a fiscalização notificou mais 06 pessoas por dirigir sob efeito de álcool.

Dos autuados, 02 homens, de 33 e 54 anos de idade, receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes após os testes de alcoolemia apontarem valores superiores a 0.33mg/l.

Somente na última semana, 14 pessoas foram presas pelo crime de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e outras 91 foram autuadas no âmbito administrativo pela mistura de álcool e direção.