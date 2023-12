LEI SECA/CPRE prende três condutores embriagados durante fiscalização em Natal

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), por meio da Seção Lei Seca, realizou na tarde deste domingo (10), mais uma fiscalização e notificou, durante blitz na Ribeira, 12 (doze) condutores por misturar álcool e direção, sendo 03 (três) deles presos em flagrante por se encontrar em estado de embriaguez.

Os infratores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil onde foram autuados criminalmente com base no artigo 306 do CTB.

No bairro de Candelária, foi registrada a captura de um foragido da justiça do Estado de São Paulo pelo crime de omissão de socorro diante de acidente provocado sem possuir carteira nacional de habilitação. Segundo o CPRE, o infrator tem 33 anos e foi reconduzido ao sistema prisional.

Sobe para 460 (quatrocentos e sessenta) o número de Flagrantes por embriaguez registrados pela Seção Lei Seca somente neste ano de 2023 em Natal.