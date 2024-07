Lei Seca autua vinte condutores e prende mais três por dirigir durante fiscalização em Caicó

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual(CPRE), por meio da SEÇÃO LEI SECA, realizou, na madrugada deste sábado (26), mais uma fiscalização na cidade de Caicó e prendeu em flagrante 03(três) condutores por dirigir em estado de embriaguez.

Os infratores, com idades de 27, 56 e 62 anos, ao serem submetidos aos testes de alcoolemia, apontaram valores superiores a 0.33mg/l, sendo encaminhados à delegacia de polícia civil e autuados com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A blitz culminou ainda em 20(vinte) autuações administrativas, sendo 16(dezesseis) por misturar álcool e direção.