Lei Aldir Blanc: Mossoró divulga contemplados, FJA anuncia prorrogação de inscrição em cinco editais

A Secretaria Municipal de Cultura anunciou neste domingo (08) a relação de contemplados no edital nº 05/2020, referente à Lei Aldir Blanc. A lista foi publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nº 587, do último dia 06, porém só foi divulgado hoje.

A secretaria está convocando os contemplados a agilizarem a assinatura dos contratos na Secretaria de Administração das 15h às 18h já do dia de hoje, mas que durante a semana poderão ser assinados.

Vejam aqui os contemplados a partir da página 14 do JOM.

PRORROGAÇÃO:

Estão prorrogadas até 12 de novembro as inscrições para cinco editais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei Federal nº14.017/2020), lançados pelo Governo do Estado, através da Fundação José Augusto (FJA).

Os interessados em inscrever projetos nos editais Prêmio Cultura Popular de Tradição; Projetos Culturais Integrados e Economia Criativa; Programa de Apoio a Microprojetos Culturais; Formação e Pesquisa – Troca de Saberes à Distância; e Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres terão mais três dias para fazer as suas inscrições através de um e-mail criado para cada edital, disponibilizados no site www.cultura.rn.gov.br e o resultado final será publicado em 7 de dezembro.

Segundo a diretoria da FJA, a prorrogação de prazos foi motivada pela necessidade de aumentar a mobilização dos potenciais proponentes, garantindo uma participação mais ampla e inclusiva dos segmentos artístico-culturais do RN. Ao todo são dez editais lançados pelo Governo para a Lei Aldir Blanc, totalizando a destinação de recursos no valor de R$ 18,871 milhões.

Também estão abertos até 12 de novembro os editais Diversidade Sócio-Humana; Fomento à Cultura Potiguar 2020 e Auxílio à Publicação de Livros, Revistas e Reportagens Culturais.

EDITAIS PRORROGADOS

Prêmio Cultura Popular de Tradição

Este edital irá selecionar 306 iniciativas, com valor total de R$ 3,01 milhões, ligadas à Cultura Popular de tradição que abrangem o patrimônio do RN, formado por expressões artísticas, brincadeiras, crenças, religiosidade, festas, história e outras manifestações. O edital premiará artistas populares individuais, mestres e mestras de folguedos tradicionais e de capoeira, grupos folclóricos, quadrilhas juninas, blocos carnavalescos, benzedeiras, raizeiras e representantes da medicina popular.

Programa de Apoio a Microprojetos Culturais

O Edital irá selecionar 291 iniciativas com o foco no apoio a microprojetos culturais de diversos segmentos que integram a economia criativa da cultura do Rio Grande do Norte, com prêmios de Protagonismo Cultural e Empreendedorismo (Individual e Coletivo). O Programa também beneficiará 100 bandas filarmônicas, 12 Pontos de Memória, 30 Pontos de Cultura e 19 circos de lona. Valor total de R$ 4,08 milhões.

Formação e Pesquisa

Troca de Saberes à Distância – Edital para seleção de 140 iniciativas que incentivam o ensino e aprendizagem nos diversos segmentos artísticos e culturais e que estimulem a produção intelectual de trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Rio Grande do Norte, garantindo o acesso da população potiguar às iniciativas artísticas e culturais. O valor total é de R$ 1,05 milhão.

Projetos Culturais Integrados e Economia Criativa

Edital para seleção de 140 projetos artísticos e culturais concebidos como proposta integrada, destinados à difusão em redes sociais e meio digital com acesso gratuito. O valor total é de R$ 1,3 milhão.

Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres

Edital voltado para a seleção de 140 iniciativas com foco na Gastronomia e no Artesanato Tradicional Potiguar, com base nos aspectos que identificam essas expressões como elementos importantes da identidade cultural do Rio Grande do Norte. O valor total de R$ 700 mil

Mais informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico [email protected]