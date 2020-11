Lei Aldir Blanc: FJA divulga lista de habilitação jurídica final em nove editais

A Fundação José Augusto (FJA), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (27), a lista final dos projetos habilitados na fase de análise jurídica em nove editais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei Federal nº14.017/2020) que tiveram inscrições encerradas no último dia 18. Quase três mil propostas concorrem às premiações.

Estão divulgadas no DOE as listas de habilitados aos seguintes editais: Programa de Apoio a Microprojetos Culturais; Fomento à Cultura Potiguar 2020; Prêmio Cultura Popular de Tradição; Projetos Culturais Integrados e Economia Criativa; Formação e Pesquisa – Troca de Saberes à Distância; Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres; Projetos Culturais Referentes à Diversidade Sócio-Humana; Auxílio à Publicação de Livros, Revistas e Reportagens Culturais; e Ecos do Elefante: Apoio Cultural aos Municípios Potiguares.

A publicação final dos contemplados no Diário Oficial será divulgada no dia 12 de dezembro.

O resultado das habilitações está disponível ao público no Diário Oficial do Estado.

Veja o link http://webdisk.diariooficial.rn.gov.br/Jornal/12020-11-27.pdf