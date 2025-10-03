Leão XIV: os idosos são uma bênção, não devem ser descartados

Thulio Fonseca – Vatican News

Na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro, o Papa Leão XIV recebeu cerca de 150 participantes do II Congresso Internacional de Pastoral dos Idosos, promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. O encontro, que tem como tema “Vossos anciãos terão sonhos!” (Jl 3,1), conta com a presença de delegados provenientes de 65 países, em representação de 55 Conferências Episcopais, além de membros de associações e congregações religiosas empenhadas na pastoral dos idosos. Em seu discurso, o Santo Padre destacou a importância de superar visões negativas sobre o envelhecimento e afirmou que a presença dos idosos na sociedade e na Igreja é um sinal de esperança:

“Os idosos são um dom, uma bênção a ser acolhida, e o prolongamento da vida é um fato positivo, um dos sinais de esperança do nosso tempo.”

Aliança entre gerações

Comentando a profecia de Joel, Leão XIV recordou as palavras do Papa Francisco sobre a necessidade de uma aliança entre jovens e idosos, inspirada pelos sonhos de quem já percorreu longa estrada e pelas visões de quem inicia sua vida: “O Espírito Santo cria unidade entre as gerações e distribui a cada um dons diversos”, afirmou. O Papa também advertiu contra a mentalidade contemporânea que mede o valor da existência pelo poder, sucesso ou riqueza:

“É salutar perceber que o envelhecimento faz parte da maravilha que somos. Essa fragilidade, se tivermos a coragem de reconhecê-la, de abraçá-la e de cuidar dela, é uma ponte para o céu. Os idosos nos ensinam que a salvação não está na autonomia, mas em reconhecer com humildade a própria necessidade e em saber expressá-la livremente, de modo que a medida da nossa humanidade não é dada pelo que podemos conquistar, mas pela capacidade de nos deixarmos amar e, quando necessário, também ajudar.”

“Que ninguém seja abandonado!”

O Pontífice denunciou a solidão como uma das grandes inimigas da vida dos idosos e exortou:

“Onde os idosos estão sozinhos e descartados, isso significará levar-lhes o alegre anúncio da ternura do Senhor, para vencer, junto com eles, as trevas da solidão, grande inimiga da vida dos idosos. Que ninguém seja abandonado! Que ninguém se sinta inútil! Até mesmo uma simples oração, recitada com fé em casa, contribui para o bem do Povo de Deus e nos une na comunhão espiritual. Esta tarefa missionária interpela todos nós, nossas paróquias e, de modo particular, os jovens, que podem tornar-se testemunhas de proximidade e de escuta recíproca com aqueles que estão mais adiantados na vida.”

O protagonismo dos “jovens idosos”

O Santo Padre, referindo-se aos chamados “jovens idosos”, aqueles que, após a aposentadoria, vivem um tempo de saúde, liberdade e disponibilidade, disse que “é importante envolvê-los não como destinatários passivos, mas como sujeitos ativos da evangelização”. Segundo Leão XIV, são eles, muitas vezes, que sustentam a vida das paróquias com sua presença na liturgia, no catecismo e nos diversos serviços pastorais.

O Santo Padre durante seu discurso (@Vatican Media) Anunciar o Evangelho em todas as idades

Por fim, o Papa Leão recordou que a pastoral dos idosos deve ser sempre evangelizadora e missionária, pois a Igreja é chamada a anunciar Cristo em todas as idades e circunstâncias:

“Tenhamos sempre presente que anunciar o Evangelho é o compromisso principal da nossa pastoral: envolvendo as pessoas idosas nesta dinâmica missionária, elas também serão testemunhas de esperança, especialmente com sua sabedoria, devoção e experiência.”