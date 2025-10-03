Leão XIV: os idosos são uma bênção, não devem ser descartados
O Papa recebeu nesta sexta-feira, 3/10, no Vaticano, os participantes do II Congresso Internacional de Pastoral dos Idosos. O Pontífice afirmou que a velhice é parte da maravilha da vida, pediu que ninguém seja deixado sozinho e destacou o protagonismo dos anciãos na missão da Igreja.
Thulio Fonseca – Vatican News
Na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro, o Papa Leão XIV recebeu cerca de 150 participantes do II Congresso Internacional de Pastoral dos Idosos, promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. O encontro, que tem como tema “Vossos anciãos terão sonhos!” (Jl 3,1), conta com a presença de delegados provenientes de 65 países, em representação de 55 Conferências Episcopais, além de membros de associações e congregações religiosas empenhadas na pastoral dos idosos. Em seu discurso, o Santo Padre destacou a importância de superar visões negativas sobre o envelhecimento e afirmou que a presença dos idosos na sociedade e na Igreja é um sinal de esperança:
Aliança entre gerações
Comentando a profecia de Joel, Leão XIV recordou as palavras do Papa Francisco sobre a necessidade de uma aliança entre jovens e idosos, inspirada pelos sonhos de quem já percorreu longa estrada e pelas visões de quem inicia sua vida: “O Espírito Santo cria unidade entre as gerações e distribui a cada um dons diversos”, afirmou. O Papa também advertiu contra a mentalidade contemporânea que mede o valor da existência pelo poder, sucesso ou riqueza:
“É salutar perceber que o envelhecimento faz parte da maravilha que somos. Essa fragilidade, se tivermos a coragem de reconhecê-la, de abraçá-la e de cuidar dela, é uma ponte para o céu. Os idosos nos ensinam que a salvação não está na autonomia, mas em reconhecer com humildade a própria necessidade e em saber expressá-la livremente, de modo que a medida da nossa humanidade não é dada pelo que podemos conquistar, mas pela capacidade de nos deixarmos amar e, quando necessário, também ajudar.”
“Que ninguém seja abandonado!”
O Pontífice denunciou a solidão como uma das grandes inimigas da vida dos idosos e exortou:
O protagonismo dos “jovens idosos”
O Santo Padre, referindo-se aos chamados “jovens idosos”, aqueles que, após a aposentadoria, vivem um tempo de saúde, liberdade e disponibilidade, disse que “é importante envolvê-los não como destinatários passivos, mas como sujeitos ativos da evangelização”. Segundo Leão XIV, são eles, muitas vezes, que sustentam a vida das paróquias com sua presença na liturgia, no catecismo e nos diversos serviços pastorais.
Por fim, o Papa Leão recordou que a pastoral dos idosos deve ser sempre evangelizadora e missionária, pois a Igreja é chamada a anunciar Cristo em todas as idades e circunstâncias:
“Tenhamos sempre presente que anunciar o Evangelho é o compromisso principal da nossa pastoral: envolvendo as pessoas idosas nesta dinâmica missionária, elas também serão testemunhas de esperança, especialmente com sua sabedoria, devoção e experiência.”