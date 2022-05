LBV retoma atividades presenciais com crianças e adolescentes

Seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, a Legião da Boa Vontade (LBV) retoma gradativamente as atividades presenciais em todas as suas unidades socioassistenciais no país.

Em Natal/RN, a unidade do Centro Comunitário de Assistência Social, se organizou para receber as crianças e os adolescentes que integram o serviço “Criança – Futuro no Presente!”, oferecendo um ambiente acolhedor e seguro, e que contribua para o bom desempenho das atividades que são desenvolvidas pela Instituição.

O retorno das crianças e adolescentes ao serviço foi em alto astral, com muita alegria e foco nas oficinas de convívio e cidadania irrestrita para uma integração das crianças e adolescentes, assistidas nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. A saudade dos pequenos era grande, eles chegam cheio de energia para que juntos possamos construir uma Cultura de Paz em nossa comunidade.

Trabalho permanente de amparo aos que mais precisam

Desde que foi decretada a pandemia no Brasil, a LBV sempre se preocupou com as famílias e intensificou suas ações emergenciais para ofertar a elas cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza, atividades lúdicas às crianças propiciando todo apoio e suporte do serviço social para que pudessem vencer dias de tantos desafios. Tudo isso, com a ajuda de seus doadores, voluntários, colaboradores, amigos e parceiros.

As doações são muito importantes para que o atendimento da LBV às famílias continue. Para doar, basta acessar o SITE ou fazer uma transferência via chave do PIX, pelo e-mail: [email protected]