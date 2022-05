LBV promove atividades durante a Semana Mundial do Brincar

A infância é a principal etapa da vida do ser humano; é nessa fase que se aprende os valores que são levados para a vida toda. Dessa forma, é imprescindível construir vínculos positivos nas relações de aprendizagem dos pequenos. A brincadeira, por exemplo, possibilita à expressão das emoções da criança, promove o conhecimento e auxilia no desenvolvimento da parte motora e de sua inteligência.

Diversas pesquisas apontam que as crianças usam o brincar como forma de resistir às situações de crise, dando repertório para enfrentar as tensões cotidianas. Sabendo da importância dos jogos educativos e brincadeiras na aprendizagem, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove uma série de atividades durante a Semana Mundial do Brincar em todas as suas unidades socioeducacionais com o tema “Confiar na Força do Brincar”.

A semana faz parte de uma grande mobilização que ocorre em vários países para sensibilizar a sociedade sobre a importância da brincadeira e a essência da infância. A iniciativa é promovida anualmente pela Aliança pela Infância em parceria com dezenas de outras organizações sociais.

A programação em Natal/RN, ocorre de 24 a 26 de maio, está recheada de atividades como Oficina da Academia de Robótica sob a coordenação da diretora Luciana Raposo, amarelinhas dos bons sentimentos e de caracol; jogo da memória da diversidade; dominó gigante; jogos de dama, boliche, canguru (corrida de saco).

Todas as atividades promovidas pela Instituição são ricas em experiências reflexivas, vivências lúdicas, culturais, artísticas e esportivas e constituem excelentes meios de expressão, de interação, de convivência e de proteção social para as meninas e os meninos assistidos.

O Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição, localizado à Rua dos Caicós, 2148 – Dix-Sept Rosado. A programação inicia no dia 24 a 26 de maio, pela manhã dás 9h às 10h45 e a tarde dás 14h às 15h45. Saiba como ajudar a transformar para melhor a vida de milhares de crianças e adolescentes, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, acessando o SITE.