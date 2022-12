LBV forma um time solidário contra a fome beneficiando famílias vulneráveis no RN

A fome infelizmente cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. São 66 milhões de brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU). Por outro lado, a Copa do Mundo é um momento de muita alegria, de união e de muita torcida pela vitória do time do coração, mas não podemos de nos esquecer daqueles que vivem à margem da fome e da miséria.

Sempre em campo nessa luta, a Legião da Boa Vontade (LBV) reforçou seu time solidário com a sociedade norte-rio-grandense em busca de mais uma vitória: o fim da fome no Brasil, com isso, a Instituição promove a sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!

Até o final deste mês de dezembro, a meta é entregar mais de 1,3 milhão de refeições para crianças e jovens atendidos nas unidades da LBV no Brasil. Além disso, a campanha tem o propósito neste Natal em amparar 50 mil famílias atendidas pela Instituição e por entidades parceiras em 250 municípios brasileiros.

A agenda solidária no estado, iniciou no dia 01 e prossegue até o dia 20 de dezembro, na entrega de 36 toneladas e 312 quilos de alimentos nas localidades comunidades Indígenas, Quilombolas, Cigana, e zonas rurais nos municípios: Baia Formosa, Macaíba, Vera Cruz, Tangará, Senador Eloi de Souza, São José do Seridó, São Paulo do Potengi, Lajes Pintadas, Pedro Avelino, Vilar Flor, Canguaretama, Ielmo Marinho, São Tomé, e as famílias assistidas ao longo do ano na Instituição, além das comunidades Olga Benário, Dr. Marcos Dionisio e no Lar Fabiano de Cristo.

A mobilização das doações continua pode ser via transferência bancária pelo PIX oficial da LBV: [email protected] ou pelo site da entidade www.lbv.org.br

Em Natal/RN, a Instituição está localizada a rua dos Caicos, 2148 – Bairro Dix-Sept Rosado. Informações pelo site www.lbv.org, ou telefone (84) 3613-1655