LBV compartilha boas práticas de seu trabalho socioeducacional na 67ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, da ONU

“Inovação, mudança tecnológica e educação na era digital para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas” é o tema da 67ª Sessão da Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher (CSW, na sigla em inglês), que acontece até o dia 17 de março, em Nova York, EUA.

Mais uma vez, a Legião da Boa Vontade (LBV) participa do evento e compartilha importante documento com recomendações e boas práticas de mais de 73 anos de seu trabalho socioeducacional, com foco nas soluções dos desafios enfrentados por meninas e mulheres em todo o mundo.

A Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher se reúne em março de cada ano na sede da ONU em Nova York com representantes de todo o mundo para debater o progresso relacionado à igualdade de gênero e ao empoderamento feminino, abordando as desigualdades, violências e discriminações que elas continuam enfrentando.

Segundo dados da ONU Mulheres, no ritmo atual, ainda levará quase três séculos para (se) promover a igualdade para mulheres e meninas. Prejudicadas por desigualdades persistentes, cerca de 383 milhões delas vivem em extrema pobreza e, a cada 11 minutos, uma mulher ou menina é morta por alguém de sua própria família. Estas são algumas das razões pelas quais a CSW continua a ser relevante e tem sido um elemento de vital importância no calendário das Nações Unidas, desde que foi convocada pela primeira vez, logo após a criação da própria ONU.

O relatório apresentado pela Legião da Boa Vontade disponível no link: https://www.lbv.org/recomendacoes-da-lbv-para-a-67a-comissao-sobre-a-situacao-da-mulheres-na-onu para a CSW também traz a mensagem fraterna do presidente da Instituição, o educador José de Paiva Netto, com destaque para estas palavras: “se a tecnologia, pois, supera barreiras humanas — a internet é um exemplo disso —, é fundamental que a Solidariedade se desenvolva à sua frente, a fim de iluminar-lhe os caminhos. Nunca estivemos em momento mais auspicioso para demonstrar quão potencialmente grandes são as possibilidades de usá-la a serviço dos povos. Que sob a invocação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura, sem prescindir de exaltado espírito de solidariedade humana, possamos no remate deste encontro abraçar, juntos, uma agenda de realizações pautada no entendimento comum que os membros da ONU, desde a sua fundação, perseguem, assim como as Mulheres, os Homens, os Jovens, as Crianças e os Espíritos de real Boa Vontade. (…)”.

A Comissão

Criada em 1946, a Comissão sobre a Situação da Mulher é o principal órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento feminino. Este é o segundo maior evento no calendário da organização, depois da Assembleia Geral.

LBV na ONU

Em virtude da ampla abrangência de seus programas, serviços e ações e da excelência no trabalho realizado, a Legião da Boa Vontade (LBV) mantém relação consultiva com a Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1994, por intermédio do Departamento de Comunicação Global (DCG) desse organismo internacional e, desde 1999, com o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, no qual a Instituição possui status consultivo geral, o grau máximo de reconhecimento que uma Entidade pode alcançar junto a esse Órgão.