LBV celebra 45 anos de muita solidariedade na capital potiguar

Todo o trabalho é mantido com a generosidade de doadores da Sociedade Rio Grandense na melhoria dos quem mais necessitam

A Legião da Boa Vontade (LBV), completa 45 anos de atuação na capital potiguar, no próximo dia 16 de setembro, às 9h e às 14h, o momento festivo acontecerá no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV no Bairro Dix-Sept Rosado, onde são ofertados Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos como o Criança: Futuro no Presente! no qual promove o protagonismo de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos; o Vida Plena (atendimento com idosos com idade igual ou superior a 60 anos), Infância Cidadã voltado para crianças (0 a 6 anos), e também para seus responsáveis, a proposta pretende estimular e orientar o grupo familiar a ressignificar suas vivências e a reescrever suas histórias.

No serviço Criança: Futuro no Presente! a LBV assiste cerca de 190 crianças oriundas dos bairros, Dix-Sept Rosado, Nazaré, Bom Pastor, Quintas e Nova Cidade. Na Instituição, as crianças participam diariamente de oficinas de convívio como Cidadania, Saber, Arte, Cultura, Corpo e Movimento, e ainda, atividades que promovem a vivência da consciência socioambiental.

A Terceira Idade é bem cuidada pela Instituição em seu serviço Vida Plena, que assiste 60 idosos, contribuindo para inserção sociocultural e o fortalecimento da cidadania por meio de atividades que colaborem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, socialização e fortalecimento dos vínculos familiares, interpessoais e intergeracionais.

Campanhas emergenciais são promovidas pela LBV no combate permanente à fome das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Todo esse trabalho só é possível ser realizado, porque centenas de doadores da Sociedade Rio Grandense empreende sua doação na melhoria dos quem mais necessitam.

Conheça todo o trabalho desenvolvido pela Entidade, que há 45 anos em terras potiguares, leva qualidade de vida aos mais vulneráveis. O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade em Natal/RN, está localizado na Rua dos Caicós, 2148 – Bairro Dix-Sept Rosado.