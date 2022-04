LBV busca apoio de parceiros para ação solidária de Páscoa em Natal

Segundo estudo feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência global de ansiedade e depressão subiu para 25% no primeiro ano da pandemia do novo coronavírus. Preocupações financeiras também foram citadas como fatores estressantes.

Aliás, enquanto há pesquisas que indicam que os brasileiros estão consumindo uma maior quantidade de chocolates e com uma frequência significativa durante este período pandêmico, há aqueles brasileiros que não possuem condições de manter uma alimentação saudável e cujo consumo de chocolates nesse período de Páscoa é inviável.

Por esse motivo, a Legião da Boa Vontade (LBV) iniciou uma mobilização a fim de arrecadar balas, doces e chocolates para distribuir a crianças e jovens atendidos pela Instituição em seu Centro Comunitário de Assistência Social localizado na capital potiguar.

A Instituição continua sua mobilização de amparo às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e convida todos a participar dessa iniciativa para ajudar. A campanha solidária visa presentear cerca de 210 crianças nesta Páscoa.

Faça parte desse time solidário e leve sua doação, até dia 12/4 (segunda-feira), na Unidade da Instituição, no endereço: Rua dos Caicos, 2148, no Dix-Sept Rosado. Informações pelo telefone: (84) 3613-1655. Conheça as ações da Entidade em prol da infância brasileira acessando o site www.lbv.org ou @lbvBrasil nas redes sociais.