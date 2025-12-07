Lavoisier Cunha: a bolha como metáfora, reverbera e se rompe

Por Márcio de Lima Dantas

Professor de Literatura Portuguesa da UFRN

E a orla branca foi de ilha em continente,

Clareou, correndo, até ao fim do mundo,

E viu-se a terra inteira, de repente,

Surgir, redonda, do azul profundo.

Fernando Pessoa

1.

Lavoisier Cunha nasceu em Assú, RN (1961). Teve como mestra a

professora Irmã Socorro, do Colégio Nossa Senhora de Fátima, em Natal,

RN. Bastante inquieto, partiu para a experimentação de outras técnicas do

desenho e da pintura.

Esse desassossego, ao não estabelecer limites nos meios visando

proporcionar resultados de grande valia estética, acabou conduzindo-o a uma

versatilidade cuja amplitude tem fronteiras bem distantes, abraçando uma

grande variedade de meios e logrando êxito na confecção de séries, tanto

monotemáticas quanto no nível expressional, com uma índole uniforme.

Com efeito, iniciou desenhando com bico de pena e depois experimentou

outras técnicas: óleo sobre tela, desenho com lápis de cor, desenho com

caneta esferográfica, acrílica e aquarela.

O material aqui manuseado como corpus é o que se encontra exposto até o

final de dezembro no Espaço de Arte e Comida do Bardallo’s, pertencente

ao boa-praça Lula Belmont. Acredito que não seja tão fácil produzir efeitos

de transparência em objetos de vidro: límpida transparência que filtra a luz,

permitindo que seja como uma bolha de sabão, com cores que conduzem a

uma individuação.

Essas bolhas, com sua luz resplandecente, integram planos de fundo nos

quais se vaza um jogo de sombras, um contraste de claro-escuro,

concorrendo para ressaltar a miríade de bolhas presentes em algumas telas.

Em outras, destacam-se pela amplitude do raio, causando um efeito estético

de alta voltagem, sobretudo quando trazem consigo as cores.

As bolhas não detêm somente a transparência. Pode ser que possuam,

insistimos, uma cor, como podemos constatar em uma tela de rara beleza:

vermelho, azul e verde, com a presença de um personagem feminino de

costas. É o que podemos encontrar, tais efeitos que resultam dos lápis de cor.

2.

Ora, a bolha é o genius loci, o principal paradigma que se apresenta nas telas

e resulta apenas do manuseio de um recurso modesto. Através desse

conhecido recurso, muito usado por crianças nas escolas, o artista mostra a

que veio e até onde pode conduzir o seu talento. Fica claro que domina o

desenho acadêmico ou realista com grande maestria, como revelam os perfis

femininos, os corpos desnudos e o semblante de um homem com barba, sem

mostrar o cenho, apenas deixando entrever os longos cabelos e a barba.

Também podemos ver silhuetas impregnadas de silêncio, como se houvesse

uma incondicional aceitação, uma resiliência face a Cronos, que escorre

apressado na forma de uma ampulheta. Talvez um sol, ao longe,

reverberando sua amarela luz, lance luminosidade em pequenos pontos,

como pequenas estrelas.

A aceitação da realidade como ela se apresenta conclama a compreender a

sintaxe inexorável dos meandros por onde escorrem os riachos da vida, em

direção ao estuário de um mar amplo, assinalando o fim de um percurso. A

vida detém seu vocabulário próprio. E, quando se estende, quando dura mais

do que o esperado, quando insiste em ficar mais um tempo, vem a reboque

laivos, locas, frestas de ciência, sabedoria, oxalá, sensatez.

3.

Parece que não sou apenas eu que o considero como um dos mais

importantes artistas do Rio Grande do Norte. Ouço outras vozes em claro e

bom som, fazendo saber que, por trás desse homem gentil e boa-praça, está

resguardada uma presença capaz de empreitadas estéticas, manuseando

recursos vários, inclusive ousando conseguir efeitos que, à primeira vista,

não parecem ser feitos com um simples lápis de cor, presente nas mochilas

escolares de crianças.

Por fim, arrisco discorrer acerca de uma metáfora que parece organizar, em

tessituras de malhas extraídas de diversos contextos, símbolos incitadores

para o espectador chafurdar em seu íntimo. Quer dizer, uma filosofia que jaz

subliminar a todo desenho dessa exposição, apresentada por Antônio Stélio,

em um texto no qual mescla reconhecimento e prosa poética impregnada de

um ritmo evocador de versos, não da cadência da prosa.

Vou me deter, neste momento, apenas sobre uma tela com seu inusitado

ajuntamento de elementos emanados de diferentes contextos. No entanto,

tudo conflui para imaginar ou inventar uma metáfora-base de todo o conjunto

dos trabalhos apresentados. O nome da exposição é LUZ.

Assemelha-se muito à flor de lótus. Está no foco central. Dessas filigranas,

a título de raízes, para dentro das águas, duas carpas (uma vermelha e outra

amarela) compõem a cena como se fossem testemunhas do eclodir de uma

bela flor da planta aquática. Do mesmo jeito em que se desce para baixo do

limite da lâmina de água, também, antípoda, elevam-se filetes verdes com

botões em cada ponta.

Há uma narrativa búdica que trata da Flor do Lótus. A metáfora esclarece

que, mesmo estando as raízes da planta aquática na lama ou em água menos

pura, essa espécie de flor desabrocha em opulenta beleza, fazendo saber que

do impuro, do que poderia ter pouco valor, há de brotar algo puro e digno de

apreciação e empatia. Eis a imagem do lótus chamando para se contemplar

um feito de rara lição.

A libélula do lado esquerdo simboliza a necessidade de renovação e

transformação. É um inseto que se caracteriza por se desenvolver como ninfa

aquática, para logo, a seu tempo de aguardo, rebentar como graciosa criatura

alada, com suas quatro transparentes asas alongadas.

Há que lembrar que uma de suas principais capacidades é a maneira como

empreende o voo. Sempre são vistas como insetos cuja rapidez e agilidade

desenvolvem muito movimento no bater de asas. Por outro lado, as tradições

presentes no imaginário relacionam as libélulas com a necessidade de

adaptar-se às circunstâncias e de aceitar a inevitabilidade da passagem do

tempo — que passa por cima da gente atualizando o calendário mental, bem

como os vincos e limitações do corpo.

Do lado esquerdo, há a indefectível bolha transparente, com uma espécie de

estrela a brilhar sobre os demais elementos presentes. Como demonstramos,

a presença da bolha é uma invariante em quase todos os trabalhos,

engendrando-se de diversas maneiras. Tanto pode ser uma taça de vinho,

uma ampulheta ou mesmo a apresentação da bolha isolada, ao lado de outros

elementos da cena.

É quase certo que a bolha, em sua fragilidade, beira com parcimônia o tempo

de existência. Sua presença que, de repente, desfaz em gotas de água sua

duração de objeto na realidade, na descrença de quem a sopra em canudos,

elaborada com sabão.

4.

Vem-me agora uma noção dos antigos gregos: ANÁNKÊ. Na mitologia, era

tida como a deusa do destino, de tudo o que tem que se cumprir, da

inevitabilidade das coisas não demandadas, tampouco consentidas pelos

sencientes. Era uma divindade primacial tão poderosa, que até os deuses do

Olimpo estavam submetidos às suas ordens, ao seu capricho, a tudo o que

era mando face ao humano. Seu atributo era o fuso na mão.

No que diz respeito ao destino, havia três deusas: as Parcas, Clotho, Láquesis

e Átropos. Representadas como fiandeiras: uma fia a linha da vida, a outra

mede o comprimento (o tempo de duração da existência de cada ser

humano), e a última, implacável, sem piedade, corta o fio. Ora, os antigos

gregos compreendiam como uma força primeira a reger o universo, com suas

galáxias engendrando movimentos e mutações, assim como o que detém a

gramática das leis pertencentes à natureza.

Enfim, pode ser resumida em um vocábulo apenas: necessidade, no sentido

do que há de se cumprir. Quase sempre está relacionada a uma fatalidade,

pois a vida só se revela com sobriedade, com moderação. “A vida é

pirangueira, é o que circula por aí. A vida é amarrada. Os deuses vendem,

quando dão” (Fernando Pessoa).

Tudo isso me faz recordar um dos mais conhecidos poemas do poeta francês

Arthur Rimbaud: À CANÇÃO DA TORRE MAIS ALTA, na qual

demonstra apreço ao tempo, ao conclamar em versos, quando se trata de um

reputado livro em prosa poética: Une saison en enfer. Vejamos o que diz

esse enfant terrible.

Venha, venha o tempo

Que nos enamora.

De pacientar tanto

Para sempre esqueço.

Era preciso mesmo dizer adeus ao mundo, a uma realidade de raiz amarga

que provara em Paris, plena de mediocridades indeléveis. Restava partir de

uma vez. Já entendera como tudo funcionava na famosa capital da França,

não muito diferente de outros lugares nos quais vivera. Partir era a melhor

alternativa. Essa alternativa foi Áden e o Chifre da África. No fim, tudo

acabou sendo igual. O mundo é um só. O mundo é uma bolha. Lavoisier

Cunha sabe muito bem disso.

E por onde havera de ir, e por estrada principal ou viscinais, e por rodagens

olvidadas, na qual quase ninguém passa, a pé ou de caminhão, sempre se

deparará sobre o que é inevitabilidade quando se trata do comportamento

humano, que só se altera no jeito de trajar, o resto o semblante, o timbre da

voz e olhar, pode-se não compreender a totalidade, mas uma rápida consulta

ao coração e aos oráculos interiores, permite-se uma breve classificação que,

com o decorrer de um tempo curto de convívio, ninguém é tão dissimulado

que sustente, se houver, se o for, uma máscara, uma persona.

Por fim, vejamos como a presença de bolhas no conjunto das telas remetem

à fragilidade do humano. As bolhas, com sua transparência, são de grande

fragilidade, detém átimos de tempo, o quanto durem. É quase um tempo tão

rápido de passar, – permitindo sua presença e existência – , ao desmanchar

se em um fio de água. Que ninguém se engane, essa é a gramatica universal

de um estar no mundo: para onde se for, leva-se consigo no seu surrão,

identidade e história. O que interessa é não repetir o que outrora fora

brincadeira de bolhas de sabão.