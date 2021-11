Laudo pericial vai definir causas do incêndio em loja de Mossoró

Nesta quarta-feira, 17, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio de grandes proporções que ocorreu em uma loja de troca de óleo, localizada na Avenida Alberto Maranhão, no Centro de Mossoró.

As chamas foram controladas depois de 1h de trabalho e não atingiram os empreendimentos próximos à loja, já que o Corpo de Bombeiros manteve o cuidado de evitar essa ampliação das chamas. Apesar da grande proporção, nenhum cliente ou funcionário ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros informou que a contenção das chamas se tornou mais difícil por se tratar de uma loja de produtos altamente inflamáveis. Além disso, não soube apontar motivos para a causa do incêndio, mas informou que, possivelmente, o incêndio tenha iniciado no depósito da loja, o qual foi completamente comprometido.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, somente o laudo da perícia técnica poderá identificar o que provocou o incêndio. As chamas começaram no início da manhã, assustando os funcionários da própria loja, de empreendimentos vizinhos e das pessoas que passavam pela rua. O incêndio foi controlado ainda na tarde desta quarta-feira.

Nesta ação, o Corpo de Bombeiros contou com o auxílio da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, dos agentes de trânsito e também da Defesa Civil do Município.