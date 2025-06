Larissa Rosado recebe aval da Executiva Nacional do PSB para disputar vaga na Câmara Federal pelo RN

A ex-deputada estadual Larissa Rosado participa nesta semana do Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizado em Brasília, e sai do evento com uma importante sinalização: o aval da Executiva Nacional para disputar uma vaga na Câmara Federal pelo Rio Grande do Norte nas eleições de 2026.

Durante sua fala em um dos encontros temáticos, Larissa destacou os desafios enfrentados na política, especialmente como mulher, e reforçou seu compromisso com o fortalecimento da sigla no estado. “Hoje sou presidente estadual do PSB no Rio Grande do Norte e tenho a missão de ampliar o partido, mesmo sem ocupar cargo eletivo no momento. Quero ser candidata a deputada federal, mas para isso, preciso de apoio partidário e da construção coletiva da nossa nominata”, afirmou.

Com uma trajetória consolidada, Larissa foi eleita deputada estadual aos 28 anos e exerceu quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do RN. Após esse período, foi vereadora em Mossoró, sua cidade natal. Durante sua fala, também chamou atenção para a necessidade de uma comunicação política mais eficiente, especialmente entre as mulheres. “Não importa a idade ou o lugar em que estamos, precisamos saber como tocar o coração do eleitor. A política precisa se conectar com a vida real das pessoas”, disse.

Durante evento de comemoração aos 25 anos do PSB Mulher, a ex-deputada propôs ainda que a violência política de gênero seja pauta permanente dentro do PSB, especialmente nos grupos de estudo ligados ao feminismo e à participação feminina. “Infelizmente ainda é difícil conseguir dados e dar visibilidade a essa violência. A Câmara Municipal foi o ambiente político mais hostil que já enfrentei. Precisamos enfrentar essa realidade com coragem e organização”, relatou.

Larissa reafirmou seu compromisso com o PSB, com a luta das mulheres na política e com a construção de um projeto coletivo que represente o Rio Grande do Norte no Congresso Nacional.