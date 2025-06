Larissa Rosado é eleita para a Executiva Nacional do PSB durante 16º Congresso do partido

Presidenta estadual do PSB no RN passa a integrar instância nacional em congresso que elegeu João Campos presidente e discutiu o Brasil como potência criativa e sustentável

A ex-deputada estadual Larissa Rosado, atual presidenta do PSB no Rio Grande do Norte, foi eleita para a Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro durante o 16º Congresso Nacional da sigla, realizado neste fim de semana, em Brasília. A escolha de Larissa para compor a instância nacional representa o fortalecimento da participação do RN nos espaços de decisão do partido e reconhece sua trajetória de compromisso com a democracia, a justiça social e o desenvolvimento do estado.

“É uma honra representar o Rio Grande do Norte na Executiva Nacional do PSB. Seguimos firmes na construção de um partido cada vez mais conectado com as necessidades do povo brasileiro, com ideias novas e com responsabilidade política”, afirmou Larissa.

O congresso teve como tema central “Brasil: potência criativa e sustentável” e reuniu lideranças de todo o país para debater os caminhos do PSB diante dos desafios atuais do Brasil. Foram dias intensos de trabalho, com discussões sobre inclusão, inovação, desenvolvimento sustentável e o papel da política na promoção da igualdade.

O evento foi encerrado com a eleição à unanimidade do prefeito do Recife, João Campos, como novo presidente nacional do PSB. João representa uma nova geração de lideranças políticas do partido e traz consigo o compromisso com a renovação, o diálogo e o fortalecimento do projeto socialista democrático no país.

O 16º Congresso Nacional do PSB reafirma a vitalidade do partido e aponta para um futuro de protagonismo, diversidade e compromisso com um Brasil mais justo, criativo e sustentável.