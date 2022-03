Larissa Rosado deixa a presidência da UVERN

A vereadora de Mossoró, Larissa Rosado, informou o seu afastamento da presidência da União dos Vereadores e Vereadoras do Rio Grande do Norte (UVERN), em virtude do pleito eleitoral deste ano, o qual é pré-candidata. Com o afastamento de Larissa Rosado, assume a presidência da União o vereador Edinor Melo, que cumpre o seu terceiro mandato no município de Guamaré.

Larissa assumiu a presidência da UVERN em fevereiro de 2021, sucedendo Bruno Melo, vereador da cidade de Severiano Melo. Em pouco mais de um ano à frente da instituição, a vereadora buscou fortalecer a União, escutando os anseios dos vereadores de todo o estado do Rio Grande do Norte e trocando experiências sobre os desafios enfrentados por cada um deles.

“Estar à frente da Instituição foi um grande aprendizado pois pude acompanhar de perto os problemas enfrentados pelos vereadores em diversos municípios. E essa troca de experiências é muito enriquecedora, não só para o mandato, como para a vida. Enxergar através de outros olhares é importante para fortalecermos nossas crenças”, diz Larissa Rosado.

Edinor Melo, vereador de Guamaré que sucede Larissa Rosado na presidência da UVERN, faz parte da diretoria da instituição desde a sua criação e, atualmente, exercia o cargo de vice-presidente. Ele comenta sobre as expectativas para o seu mandato e sobre a honra de dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pela vereadora de Mossoró.

“É uma honra suceder a vereadora Larissa Rosado, política experiente que já foi por diversas vezes deputada estadual, fato que aumenta a minha responsabilidade. As minhas perspectivas são de conseguir qualificar o maior número de vereadores, possibilitando a eles conhecimentos através de cursos. Também trabalharei em prol do nivelamento dos vereadores, para que todas as casas legislativas posso ter representantes preparados”, relata Edinor Melo.