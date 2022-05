Larissa reforça apoio às causas das pessoas com deficiência

Criada em abril deste ano, na Câmara Municipal de Mossoró, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou primeira reunião nessa segunda-feira, 23. O encontro, no plenário da Casa, reuniu entidades representativas e parlamentares e reforçou a mobilização por mais inclusão no município.

Na ocasião, a vereadora Larissa Rosado (União Brasil) lembrou aos presentes que tem o mandato aberto ao diálogo e trabalha para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados. “Quero enfatizar que o nosso mandato está a disposição de todas as pessoas com deficiência da nossa Mossoró, de todos os familiares e de todos os que têm simpatia com a causa. Com respeito a gente luta pela garantia de direitos. A Frente Parlamentar tem tudo a ver com uma câmara aberta, com uma câmara que quer ouvir a população e mudar a sua realidade”, informou durante o discurso.

Larissa aproveitar o momento para parabenizar a criação da Frente Parlamentar e enfatizou que o legislativo precisa ouvir as demandas da sociedade. “Se eu não souber o que está se passando, a gente não traz para o plenário as necessidades, a gente não usa a política para transformar em realidade os anseios da população. A gente tem que, a cada conquista, tentar avançar um pouco mais”, aponta.

Ainda durante o seu discurso, a vereadora apontou que falta, por parte da gestão municipal, respeito com as pessoas com deficiência e citou como exemplo a falta de professores auxiliares nas escolas municipais de Mossoró. Ela informa ainda que, embora a Prefeitura tem maquiar a atual situação, com notícias incompletas, a mesma não viabiliza qualidade no ensino dos alunos com deficiência.

“Temos o problema dos auxiliares que a Prefeitura está pecando, e muito, com a falta de contratação. Em muitos momentos, tentou-se ludibriar, trazendo informações que não eram totalmente verdadeiras para a mídia. Disseram que as crianças com deficiência tiveram prioridade para se matricular, mas não viabilizaram a permanência da criança na escola. A Prefeitura dá com a mão e não sustenta com a outra. Por isso, a gente tem que ter essa luta permanente”, conclui.

Durante a audiência, o presidente do colegiado, vereador Tony Fernandes (Solidariedade), destacou desafios da Frente. Entre eles, está a aplicação de leis municipais que protegem e beneficiam pessoas com deficiência. É o caso da lei nº 3.942, de 28 de abril de 2022, de autoria do parlamentar, que proíbe a soltura de fogos de artifício ruidosos em Mossoró.