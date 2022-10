Larissa Cobra Emendas Impositivas

Vereadora cobra execução de emendas impositivas em Mossoró

Durante audiência pública que discutiu o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), na Câmara Municipal de Mossoró na manhã desta quarta-feira,06, a vereadora Larissa Rosado( União Brasil), foi incisiva ao cobrar a execução das emendas impositivas

Após as secretarias municipais de Planejamento, Orçamento e Gestão apresentar síntese do projeto do Executivo (21/2022), os vereadores colocaram seja apontamentos.

Larissa relebrou exist uma decisão judicial que garante a execução das emendas impositivas em Mossoró. “Não é favor do prefeito, não é favor da gestão. É direito do vereador, garantido pela justiça, garantido pelas Leis”, assevera, Larissa.

Larissa faz questão de ressaltar que esses recursos destinados pelos vereadores não é para uso dos parlamentares. ” É necessário ressaltar que essas emendas não são para uso dos vereadores, não vão para os gabinetes dos vereadores, mas são indicadas para instituições, entidades que atuam justamente onde a Prefeitura de Mossoró não consegue chegar, não consegue suprir às necessidades”, diz.

A parlamentar ainda lembrou que suas emendas ao Orçamento 2021 não foram executadas. ” Nas emendas que colocamos o ano passado, para a compra de um raio x para UPA do Santo Antônio, para o enfrentamento à violência contra a mulher, para a APAE, Asmor, Amor e tantas outras instituições e setores da sociedade, não foram executadas”, destacou Larissa, denunciando que existiu um grande número de exigências impostas pela Prefeitura de Mossoró, que segundo a parlamentar, parecia a tentativa exatamente que as instituições não conseguissem executar as emendas.

Larissa ainda indagou o secretário sobre a possibilidade da emenda passar de um ano para o outro, como acontece em outras instâncias de governo, já que as emendas colocadas pelos vereadores em 2021, na sua maioria não foi executada, aproveitando para perguntar qual o percentual dessas emendas que foram executadas pelo Executivo.

A LOA estima receita e fixa despesas para o Município. É ela quem estabelece quanto será investido em saúde e educação, por exemplo.

A Comissão de Orçamento Finanças e Contabilidade deverá se pronunciar sobre as emendas até 10 de novembro.