Larissa afirma que fará mandato participativo e popular

A vereadora eleita Larissa Rosado (PSDB) divulgou nota agradecendo pelos votos que a colocaram entre os cinco primeiros na disputa por uma das 23 vagas da Câmara Municipal de Mossoró (CMM), no pleito do último domingo (15).

Ela integrará o legislativo mossoroense, onde atuaram seus avôs Lahyre Rosado e Vingt Rosado, seus irmãos Vingt Neto e Lahyrinho Rosado Neto, além de sua mãe, Sandra Rosado (PSDB), que está em pleno mandato de vereadora.

Larissa, que foi quatro vezes deputada estadual no Rio Grande do Norte, promete colocar a serviço do povo, a experiência de quase 20 anos de vida pública e o conhecimento dos problemas e das potencialidades do município.

“Fui deputada estadual por quatro vezes. Nessa condição, atuei em benefício de todo o Estado, mas sempre com foco em Mossoró. Enquanto vereadora, estarei ainda mais próxima do nosso povo”, diz Larissa.

Ainda de acordo com a vereadora eleita, quem conhece e acompanha seu trabalho sabe o quanto ele é sério e comprometido com a cidade e a população, em especial com as camadas menos favorecidas.